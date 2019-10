Der Brand in einer Hotelwäscherei hat am Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Heiligenrode gesorgt. Foto: Feuerwehr

Heiligenrode. Ein Feuer in der Wäscherei eines Hotels in Heiligenrode hat am Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein größerer Schaden an der Traditionsgaststätte und dem Hotel konnte verhindert werden.