Trickdiebe stehlen bei Frau in Brinkum mehrere tausend Euro CC-Editor öffnen

Trickdiebe haben eine Frau in Brinkum ausgeraubt. Foto: Friso Gentsch/dpa

Stuhr. Eine ältere Frau ist am Samstag gegen 11.30 Uhr wurde an der Langenstraße in Brinkum bei einem Diebstahl ausgetrickst worden. Die Frau konnte einen der Täter beschreiben.