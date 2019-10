Brandalarm in Wohneinrichtung in Heiligenrode CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr musste in Heiligenrode aktiv werden. Symbolfoto: M. Gründel

Stuhr. Brandalarm in Wohneinrichtung für behinderte Menschen: Die Feuerwehr Heiligenrode ist am Samstag um kurz vor 11 Uhr per Sirene und Meldeempfänger zu einem Brandeinsatz an die Breslauer Straße in Heiligenrode gerufen worden.