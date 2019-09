Mann löst in Brinkum-Nord Feuerwehreinsatz aus CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr war in Brinkum-Nord gefordert. Symbolbild: Michael Gründel.

Brinkum-Nord. Polizei und die Feuerwehr Brinkum sind am Freitag gegen 15.30 Uhr alarmiert worden, da es in Brinkum-Nord eine starke Rauchentwicklung gab. Was ist passiert?