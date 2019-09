Stuhr. Ein seit dem 7. August vermisster 82-Jähriger aus Bremen ist am Dienstag tot aufgefunden worden.

Wie die Polizei Bremen am Mittwoch berichtete, ist der Leichnam des Vermissten am Dienstagnachmittag auf einem Feld in Stuhr gefunden worden.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.