Stuhr. Um ein Brot in einem historischen Steinbackofen zu backen, muss viel vorbereitet werden. Am Gut Varrel backt ein eingespieltes Team.

Bei bestem Sommerwetter fanden sich gegen 14 Uhr knapp 30 Menschen an der Fachwerkscheune am Gut Varrel ein, um dort eines der begehrten Kürbis- oder Kartoffel-Möhrenbrote beziehungsweise einen Butterkuchen für die Kaffee- und Kuchentafel zu ergattern. Bereits am Vortag hatte Hermann Mahlstedt den Ofen zwischen 16 und 19 Uhr vorgeheizt, der noch am Samstagmorgen eine Temperatur von 120 Grad Celsius hatte.

Früh am Morgen geht es weiter

Um fünf Uhr in der Früh wurde dieser dann nochmal auf 400 Grad aufgeheizt, damit die Bäcker Hartmut Gieling, Fritz Gerstner und Dirk Marsch bei knapp unter 300 Grad 50 Kürbisbrote, 50 Kartoffel-Möhrenbrote sowie 15 Bleche mit jeweils neun Verkaufseinheiten Butterkuchen backen konnten. In einem Durchgang können 50 Brote gleichzeitig in 30 bis 40 Minuten oder vier Bleche Butterkuchen auf einmal in knappen 15 Minuten gebacken werden.