Varrel. Zwei Komponistinnen und einem Komponisten widmen die Niedersächsischen Musiktage am Donnerstag, 19. September, ab 20 Uhr ein Konzert auf dem Gut Varrel.

Unter dem Titel „#frauschumann“ spielt die NDR Radiophilharmonie Werke von Clara Schumann, Robert Schuhmann und Anna Thorvaldsdottir.

Moderne Klänge aus Island

Die Isländerin Anna Thorvaldsdottir, Jahrgang 1977 ist eine der faszinierendsten jungen Komponistinnen der unmittelbaren Gegenwar. Ihre Musik ist hörbar „gegenwärtig“, wirkt aber unmittelbar ansprechend und hat bei popmusikaffinen Hörern ebenso viel Erfolg wie bei Klassikfans. Von ihr erklingt „Hrim für Ensemble“.

Solistin spielt Schumann

„Wie gern möcht ich komponieren, doch hier kann ich durchaus nicht. Ich tröste mich immer damit, dass ich ja ein Frauenzimmer bin, und die sind nicht zum Komponieren geboren.“ Dies schrieb in jungen Jahren Clara Schumann – nicht nur die überragende Pianistin ihrer Epoche, sondern auch eine der bedeutendsten Komponistinnen. Kein Geringerer als Felix Mendelssohn leitete 1835 die Uraufführung ihres Klavierkonzerts in a-Moll im Leipziger Gewandhaus; die 16-jährige Komponistin selbst spielte den Solopart. Lise de la Salle, die junge Französin, deren glanzvolle internationale Karriere nun schon mehr als anderthalb Jahrzehnte währt, übernimmt ihn an diesem Abend auf Gut Varrel. Begleitet wird sie von der amerikanischen Dirigentin Mei-Ann Chen am Pult der NDR Radiophilharmonie.

Karten im Vorverkauf

Hauptwerk des Abends ist die zweite Symphonie in C-Dur von Robert Schumann, eine der größten Leistungen der Romantik innerhalb der Gattung und ein besonders strahlendes und erhebendes Werk.

Der Eintritt zum Konzert kostet 30 Euro, ermäßigt 25 Euro. Karten gibt es unter anderem im Rathaus Stuhr.