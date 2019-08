Motorrad in Groß Mackenstedt gestohlen CC-Editor öffnen

In Groß Mackenstedt ist laut Polizei ein Motorrad gestohlen worden. Foto: Patrick Pleul/dpa

Stuhr. Ein Motorrad der Marke Suzuki ist am Freitagabend in der Zeit von 17.15 Uhr bis Mitternacht in Groß Mackenstedt gestohlen worden.