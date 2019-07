Tritt in Brinkum auf: Popstar „Loona“. Foto: Björn Thienenkamp

Stuhr/Delmenhorst. Das Benefiz-Event „Kickers for help“ findet am ersten August-Wochenende in Brinkum statt. Geboten wird Sport, Unterhaltung und das Gefühl, mit dem Besuch jemanden in Not zu unterstützen.