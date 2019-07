Delmenhorst. Beim Schützenverein Stuhr herrschte am Wochenende Hochbetrieb. Zeitgleich mit dem jährlichen Schützenfest trug der Schützenverein am Samstag auch das Kreisschützenfest aus. Neuer Stuhrer Schützenkönig ist Sven Lüdecke.

Wenn sich die Straßen Stuhrs wieder mit grün-weißen Wimpelgirlanden schmücken, ist es das unverkennbare Zeichen dafür, dass das Schützenfest ansteht. So auch am vergangenen Wochenende, als der Schützenverein Stuhr in Moordeich sein jüngstes Fest abhielt. Dieses Jahr wurde es gleich doppelt feierlich: Einen Tag vor Ehrung der neuen Schützenkönige des Vereins fand vor Ort das Kreisschützenfest des Schützenkreises Niedersachsen-Weyhe statt.

Varreler wird Kreiskönig

Zu diesem Anlass kamen am Samstag Schützen aus zehn der zugehörigen Vereine zusammen und maßen sich am Schießstand. Dabei konnten die Schützen des Schützenvereins Stuhr ihren Heimvorteil nutzen und die beiden bedeutendsten Titel erringen. Der 35-jährige Varreler Alexander Carapinha-Hesse durfte sich zum Kreiskönig krönen lassen, während Heike Göde, ihres Zeichens Pressesprecherin des Vereins, die Auszeichnung zur Kreiskönigin erhielt. Kreisseniorenkönig wurde Heinz-Hermann Hollwedel vom Schützenverein Melchiorshausen. Bei den Nachwuchsschützen gab es dieses Jahr eine weibliche Gewinnerin: Jana Offer aus Heiligenrode darf sich für ein Jahr mit dem Titel der Kreisjugendkönigin schmücken.

Sven Lüdecke und Helge Ulrich regieren

Am Sonntagabend wurden schließlich die vereinsinternen Schützenkönige gekürt. Der vorangegangene Wettbewerb, bei dem die Schützen je drei Schüsse auf eine Zehnerscheibe abgaben, fand bereits eine Woche zuvor statt, doch die Sieger wurden bis zur feierlichen Verkündung streng geheim gehalten. Der Vorsitzende Andreas Dettmer hatte die Ehre, die Könige und Vizekönige zu proklamieren. Den Gewinnern wurden die traditionellen Königsketten mit den Orden aller vorigen Könige umgehängt. Der strahlende Sieger heißt in diesem Jahr Sven Lüdecke. Zu seinem Vizekönig wurde Kreisschützenkönig Alexander Carapinha-Hesse gekürt. Das weibliche Pendant zu Lüdecke bildet Helga Ulrich, an deren Seite Marlies Owsianowski zur Vizekönigin gekürt wurde.

Keine Bewerber zum Jugendkönig

Der Platz des Jugendkönigs bleibt indessen vakant – da der Schützenverein im Jugendbereich nur unzureichend besetzt ist, hatte keiner um die Krone geworben. Diese bedauerliche Nachricht nutzte Dettmer für einen Appell an die Eltern, ihre Kinder wieder mehr für den Schützensport zu begeistern und so für zukünftige Jugendkönige zu sorgen.

Partystimmung mit „Feiermeister“

Nachdem alle Preise verliehen waren, machte die Party-Band „Feiermeister“ ihren Namen aller Ehre und sorgte mit tanzbarer Schlagermusik von Wolfgang Petry und anderen für Partystimmung. Zum Tanzen kam der frischgebackene Schützenkönig Sven Lüdecke zunächst jedoch nicht. Stattdessen war er vollends damit beschäftigt, Umarmungen und Glückwünsche von allen Seiten entgegenzunehmen. „Die Auszeichnung hat mich emotional ziemlich überfordert“, gab Lüdecke zu, schließlich habe er mit dieser Ehre überhaupt nicht damit gerechnet.

Es gehe ihm bei den Schützenfest ohnehin weniger um Preise, als „um die enge Gemeinschaft mit vielen Freunden, die immer für einen da sind“. Nichtsdestotrotz ist Lüdecke froh, schon dieses Jahr gewonnen zu haben: „Die Königskette ist jetzt schon sehr schwer. In 20 Jahren kann die doch keiner mehr tragen.“