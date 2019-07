Stuhr. „Wo Musik sich frei entfaltet“, da kann man sich getrost niederlassen. In der Gutsscheune Varrel etwa, wenn die Concert-Chorgemeinschaft Stuhr zum Sommerkonzert lädt und unter anderem eben jene Weise von Wolfgang Amadeus Mozart zum Besten gibt.

Am Sonntagnachmittag war es wieder so weit. Die Gutsscheune war bestens gefüllt, der gemischte Chor, der sich als Gäste die Sänger des Männerchores „62 Gutenberg“ aus Bremen zur Unterstützung eingeladen hatte, bot unter Leitung von Max Börner nach einer Kaffeetafel ein sommerliches Programm. Und machte gleich noch Werbung für sein nächstes Weihnachtskonzert. Am Sonntag, 8. Dezember, dem zweiten Advent, ist die Concert-Chorgemeinschaft ab 17 Uhr in der Kirche Alt Stuhr zu hören.