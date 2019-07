Ein Fußgänger hat in Stuhr eine Schreckschusspistole gezogen. Symbolfoto: dpa

Stuhr. Ein 62-jähriger Fußgänger und ein 23 Jahre alter Autofahrer sind am Mittwoch an der Straße "Am Fuchsberg" in Stuhr aneinander geraten. Dabei war auch eine Waffe im Spiel.