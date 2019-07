Versuchter Einbruch in Stuhr- Groß-Mackenstedt CC-Editor öffnen

Die Polizei bittet wegen des versuchten Einbruchs um Zeugenaussagen. Symbolfoto: dpa

Stuhr. Ein Unbekannter hat am Freitag, 5. Juli, versucht, in ein Haus in Groß Mackenstedt einzubrechen. Er blieb erfolglos.