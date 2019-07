Stuhr. Der Schützenverein Stuhr begeht vom 19. bis 21. Juli sein alljährliches Schützenfest. Dabei stehen viele Höhepunkte auf dem Programm.

Für das diesjährige Schützenfest des Stuhrer Schützenvereins vom 19. bis zum 21. Juli ist wieder ein großes Programm geplant. Bereits eine Woche vorher, am 11. und 12. Juli, findet das Bürgerschießen auf der Schießanlage an der Stuhrer Landstraße statt. Teilnehmen kann jeder Interessierte. Für eine Mannschaft werden vier Schützen benötigt, doch auch Einzelschützen können sich auf dem Schießstand ausprobieren.

Am Samstag, 13. Juli werden die Schützen beim Königsschießen die Würdenträger für das kommende Jahr ausschießen. Das Ergebnis bleibt aber bis zur Proklamation am 21. Juli geheim. Das Schützenfest startet am Freitag, 19. Juli mit der großen Zeltdisco und DJ. Der Festplatz mit Bratwurst, Bierbude, Weinstand ist geöffnet und im Zelt gibt es einen Cocktail-Happy-Hour.

Kreisschützenfest am 20. Juli

Am Samstag, 20. Juli, findet in Stuhr das große Kreisschützenfest des Schützenkreises Niedersachsen-Weyhe statt, zu dem Vereine aus der Umgebung dazukommen werden. Der Nachmittag beginnt mit einem Auftritt des Shanty-Chors Capstan im Festzelt um 15 Uhr. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Um 17 Uhr werden die Vereine auf dem Feuerwehrplatz empfangen und die Kreiskönige begrüßt. Anschließend geht es mit dem Nordwohlder Musikzug zum Platzkonzert zurück ins Festzelt. Um 20 Uhr werden die neuen Kreismajestäten vom Kreisvorsitzenden Walter Huntemann proklamiert, bevor die Band „HappyEnd“ die Königsparty eröffnen wird.

Programm am Sonntag

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr. Die Schützen treffen sich am Denkmal an der Stuhrer Kirche zur Kranzniederlegung. Danach werden nacheinander der Jugendkönig Kevin Ansorge, die Schülerkönigin Cara Kleemeier und der Seniorenkönig Jürgen Giegling abgeholt. Die Damengruppe trifft sich währenddessen bei der Damenkönigin Marlies Owsianowski. Um 12 Uhr werden dann alle beim Schützenkönig Thomas Göde eintreffen. Nach der Königsfeier geht der Weg zum Feuerwehrplatz in Stuhr, wo die befreundeten Vereine empfangen werden.

Aktionen für Kinder

An die Kinder ist beim Schützenfest auch gedacht. Der Schülerkönig wird in diesem Jahr direkt an der Schießbude auf dem Festplatz ausgeschossen. Teilnehmen können Kinder ab 10 Jahren. Gleichzeitig bietet sich für die Kleinen die Möglichkeit, mit dem Lichtpunktgewehr das Zielen zu üben. Außerdem wird die Feuerwehr mit einem Gerätewagen vor Ort sein und in der benachbarten Reithalle wird Ponyreiten angeboten. Auch eine Hüpfburg und ein Kinderkarusell gehören zum Programm. Um 15.45 Uhr wird der Schülerkönig oder die Schülerkönigin im Festzelt proklamiert. Für die Schützen werden um 19.30 Uhr die neuen Majestäten bekannt gegeben, bevor mit der Band „Feiermeister“ der Königsball beginnt.