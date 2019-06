Stuhr. Ein Buch über 300 Jahre Geschichte der Grundschule Stuhr-Varrel hat Lehrerin Hella Hübner nun geschrieben. Beim 300-Jahres-Fest der Schule stellte sie es vor.

Wie ein Schwamm hat Hella Hübner, Lehrerin der Grundschule Stuhr-Varrel, jahrelang alles über die Geschichte ihres Arbeitsplatzes aufgesogen. Dann bemerkte sie, dass das Verantwortung mit sich bringt. "Nun weiß ich so viel – ich muss es aufschreiben. Ich will, dass das nicht vergessen wird", ging ihr durch den Kopf. Und dann schrieb sie ein Buch über "ihre" Schule. Pünktlich zur 300-Jahres-Feier der Grundschule ist es erschienen.

Hübner grub sich in Archive

Die Anfänge kamen aus purem Hobby. Hübner, 47, stellt sich viele Fragen: Warum waren Dinge damals so, warum leben wir heute so, und was hat das mit Damals zu tun. "Ich bin immer auf dem ,Warum'", sagt sie. Aus freien Stücken, aus Identifikation mit ihrer Schule und Zufriedenheit mit ihrer Profession, versenkte sie sich in die Historie ihres Wirkungsortes. Dann bemerkte sie, dass die Schule bald 300 Jahre alt ist, anhand einer Chronik aus dem Jahr 1800, die sie im Oldenburger Stadtarchiv gefunden hatte. Sie sprach mit etwa 40 bis 50 Zeitzeugen, grub sich in weitere Archive, recherchierte viel im "Buch von Stuhr" von Erich Lemberg. Acht Jahre lang.

Schulmeister im Sommer auf Hollandgang

Herausgekommen sind für heutiges Empfinden bemerkenswerte Geschichten: Wie der Schulmeister zunächst in einem alten Bauernhaus wohnte, darin zwei Schulstuben, ebenso wie zwei Kühe. Bezahlt wurde er in Bar oder mit Getreide oder Kleintieren. Durch die "grote Dör", das große Tor, konnten Pferdewagen mit Heu und Stroh fahren. Zunächst war die Schule nicht ganzjährig, sondern nur während der kalten Jahreszeit tatsächlich eine Schule. Im Winter sollten die Varreler Kinder nicht den weiten Weg gehen müssen. Während der wärmeren Zeit des Jahres gingen Kinder in die Schule in Alt-Stuhr. Schulmeister dieser Zeit waren nebenbei Schuhmacher, Buchbinder oder auf "Hollandgang", also Wanderarbeiter unterwegs. Die Grundschule Stuhr-Varrel sei die einzige Schule der damaligen Zeit, die noch am selben Ort steht. Auf den Fundamenten der alten Schulmeister-Räume steht heute die Verwaltung der Grundschule.

"Ein richtig großes Ding"

Bei der Vorstellung des Buches vor dem 300-Jahr-Fest der Schule dankte Hübner ihrer Familie und vor allem ihren Zeitzeugen, die mitgewirkt hatten. Stolz sei sie, und das kann sie wohl sein. 160 Seiten hat das Buch, 130 Abbildungen, 42.000 Wörter, fest gebunden, 500 Stück, zu haben im Rathaus Stuhr und im Sekretariat der Schule für zwölf Euro. "Ein richtig großes Ding", sagt sie, und wirkt, als sei sie selbst erstaunt.

Sehenswürdigkeiten aus vergangenen Zeiten beim Fest

Schulleiterin Astrid Meier Wedrich ist ebenfalls "unendlich stolz", wie sie sagt. "Keine Schule die ich kenne hat so eine tolle Chronik." Das Buch von Hella Hübner sei ein großer Gewinn für die Schule, die derzeit 167 Schüler hat. Noch am selben Tag läutete sie das Jubiläumsfest für die 300 Jahre Bestehen ein. Für die Kinder gab es viele Spielmöglichkeiten, aber auch Räume, in denen historische Schulbänke aufgebaut wurden, oder ein kleines Theaterstück, in dem dargestellt wurde, wie streng früher der Unterricht war.