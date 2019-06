Stuhr Wenn die erste Hitzewelle über Deutschland zieht, beginnt für viele die Suche nach dem perfekten Badesee. Der Steller See in Groß Mackenstedt punktet mit Ruhe, Familienfreundlichkeit, sauberem Wasser und einer vielfältigen Gastronomie.

Für einen guten Urlaub stürzt sich so mancher in Unkosten. Nicht so Kurt und Eileen Schäfer aus Bremen: Die beiden kommen mit 3,50 Euro aus. So viel kostet nämlich ihr jeweiliger Eintritt zum Badestrand des Steller Sees, der für das Ehepaar „wie eine kleine Mittelmeer-Oase“ ist.

Sobald das Thermometer die 20-Grad-Marke knackt, beginnt für die beiden Endvierziger die Badesaison. Sonnenmilch und Handtücher landen schnurstracks im Rucksack und mit dem Auto machen sie sich auf ins persönliche Badeparadies. So läuft es auch an diesem Tag, als sie um 12 Uhr ihr kleines Lager am Strand beziehen. Zuhause in Bremen fühlt sich das Ehepaar Schäfer zwar wohl, „aber so einen gepflegten Badestrand wie den Steller See gibt es dort nicht,“ meint Eileen Schäfer.

Viel Publikum, aber ausreichend Ruhezonen

Auch bei großem Andrang gebe es hier immer genügend Ruhezonen, sagt Kurt Schäfer. Und die Gastronomie im anliegenden Restaurant „Seestübchen“ sorge gar für ein mediterranes Lebensgefühl. Auch an diesem Abend wolle man noch einen Abstecher in das Restaurant machen, das neben Fisch vor allem eine deftige Küche mit Schnitzel und Co. zu bieten hat.

Einzig auf das Schwimmen will das Ehepaar heute noch verzichten. „Ich finde es noch etwas zu kalt“, sagt Eileen, „und mein Mann ist wasserscheu, der hält nur manchmal seine Füße ins Wasser“, ergänzt sie schmunzelnd.

Wasserqualität beeindruckt

Keine Berührungsängste mit dem Wasser hat dagegen Lena Hoffmann aus Berlin. Sie hat sich ins Nasse gewagt und ist besonders von der hohen Wasserqualität beeindruckt. Sie ist zum ersten Mal am Steller See. „Wir sind heute Abend auf einer Feier bei Bekannten eingeladen und müssen noch ein wenig Zeit totschlagen“, sagt sie, „da wurde uns dieser See empfohlen.“ Mit einem Tross von 14 Personen hat die Gruppe den weiten Weg ins kleine Stuhr angetreten. Den Steller See gefällt allen. „Wenn wir das nächste Mal hier oben sind, kommen wir hier wieder vorbei“, sagt Hoffmann.

Zum dritten Mal ist an diesem Nachmittag Familie Spille aus Ganderkesee am Steller See. Familienvater Timo kennt ihn schon seit seiner frühen Jugend und möchte nun auch seine Frau und die zwei Kinder für den See begeistern. „Im flachen Wasser haben die Kinder genug Platz, sich auszutoben,“ sagt der 40-jährige. Und wenn mal die Blase drücke, seien die Sanitäranlagen nicht weit. „Es ist ein Vorteil, dass hier alles dicht zusammen ist“, sagt Spille. Der Badesee richte sich vor allem an Familien, mutmaßt er: „Jugendliche, die richtig Remmidemmi wollen, gehen woanders hin. Wir haben hier alles, was wir brauchen.“

Anzeige Anzeige

See besticht durch Familienfreundlichkeit

In der Tat besticht der Steller See durch seine Familienfreundlichkeit. Gleich im Eingangsbereich steht ein Spielplatz, der, so Inhaber Helge de Buhr, „sehr gut angenommen wird“. Viele verschiedene Schaukeln, eine Rutsche, ein Stehkarussell und ein Kletternetz laden zum Toben ein.

Da der Steller See einen großen Campingplatz hat, gibt es einen gesonderten Badebereich nur für Camper. Für andere Strandbesucher bleibt dennoch genug Platz. Besonders beliebt ist die kleine Badeinsel in der Mitte des Sees. Dort gibt es ein kleines Sprungbrett. Auch das Mitbringen von Schlauchbooten und Surfbrettern ist erlaubt.

s

Der ganz große Ansturm dürfte in dieser Woche einsetzen. „Es braucht immer drei, vier Tage sehr gutes Wetter, bis die Menschen sich zum See trauen“, weiß de Buhr, der den Badestrand und den Campingpark allein mit seiner Frau Ulrike führt.

Für einen heißen Sommer ist das Ehepaar de Buhr gewappnet. „Unser Parkplatzbereich erstreckt sich ungefähr bis zur Autobahn. Hier können über 1000 Autos Platz finden“, sagt der Betreiber. „Und wenn das nicht langt, können wir auf der anderen Seeseite noch mehr Plätze schaffen.“