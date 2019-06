Stuhr. 9500 Euro Sachschaden und eine verletzte Person war die Bilanz eines Auffahrunfalls am Samstag, 22. Juni, in Stuhr-Seckenhausen.

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos ist es am Samstag, 22. Juni, um 11.22 Uhr kam in Stuhr-Seckenhausen gekommen. Bei dem Unfall auf der Hauptstraße in Höhe der Volksbank ist eine Person verletzt worden.

34-Jähriger übersieht zwei gestoppte Autos

Laut Polizei war ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer aus Kirchseelte in Richtung Bassum unterwegs und übersah, dass zwei vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt angehalten hatten. Durch den Zusammenstoß wurden die Autos ineinandergeschoben. Der 32-jährige Fahrer des mittleren Wagens wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 9500 Euro.