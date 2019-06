Stuhr. In der Woche ab Montag, 24. Juni, beschäftigen sich die Schüler der KGS Stuhr-Brinkum um das Thema Müllvermeidung. Viele Aktionen sind geplant.

Plastikmüll in den Weltmeeren und direkt vor der Tür reduzieren, das wird in der Woche ab dem 24. Juni das allumfassende Thema in der KGS Stuhr-Brinkum sein. Nicht nur die Dringlichkeit des Problems soll den Schülern dabei bewusst werden – sondern man will auch gezielt mit ihnen nach Lösungen suchen. Deshalb wird die KGS in der Woche ab Montag, 24. Juni eine Projektwoche zum Thema „Kunststoff“ starten.

Start mit Müllsammelaktion

Die Projektwoche startet am Montag um 8.30 Uhr mit einer gemeinsamen Müllsammelaktion, teilt die Schulleitung um Gesamtschuldirektor Michael Triebs mit. Dabei werden die Schüler die Straßen und Gehwege im Umfeld der Schule nach Müll und Plastikabfall absuchen, „um ganz handfest einen Eindruck von der Relevanz des Themas zu bekommen“, so heißt es von Triebs. Der Abfall wird in großen Säcken gesammelt, von den Schülern dokumentiert und anschließend vom Baubetriebshof abgefahren.

Kreative Beschäftigung mit Müll

Danach beginnt die Arbeit in den über 50 Projektgruppen. Darin sollen die Schüler Strategien entwickeln können, wie man Kunststoffmüll vermeiden kann, oder sie sollen sich kreativ mit dem Thema beschäftigen. Sie können beispielsweise Kunstwerke aus Kunststoff erschaffen, auf aus Kunststoffabfällen hergestellten Musikinstrumenten gemeinsam musizieren oder Gedichte und Lieder zum Thema verfassen.

Auch Unternehmen beteiligt

An Fremdsprachen interessierte Schüler können sich mit dem Thema auf Englisch, Französisch oder Spanisch befassen, eigene Erklärvideos produzieren oder sich ganz praktisch mit plastiklosem oder zumindest plastikreduziertem Leben auseinandersetzen.

An der Projektwoche sind auch Stuhrer Unternehmen beteiligt, wie etwa Entsorgungsbetriebe oder Verpackungsfirmen. Sie sollen dabei auch Lösungsansätze der Wirtschaft zeigen. Eine Übersicht aller Projektangebote ist auf der Homepage der Schule einsehbar.

Interessierte sind eingeladen

Nach Abschluss all dieser Projekte sollen auch alle Interessierten sehen, was die Schüler geleistet haben: Am Freitag zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr werden die Ergebnisse der Projekte in der Schule der Öffentlichkeit präsentiert. Eltern und Interessierte sind dazu eingeladen.