Stuhr. Beim Nachfüllen von Chlor in seinem hauseigenen Pool hat ein Mann in Stuhr-Seckenhausen den Raum unbeabsichtigt vergiftet. Die Feuerwehr musste kommen.

Mit dem Stichwort "Belüftungseinsatz" wurde am Mittwoch, 19. Juni, die Feuerwehr Seckenhausen um 21.20 Uhr alarmiert. Ihr stand ein nicht ganz alltäglicher Einsatz bevor, wie aus einem Bericht der Wehr hervorgeht.

Starker Chlorgeruch in der Halle

Einsatzort war die Straße Im Kiefernwinkel in Ortsteil Seckenhausen. Die Feuerwehr hatte drei Fahrzeuge und zwölf Kameraden im Einsatz. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und versorgte den Hausbewohner, der über Atemreizung klagte. Er berichtete, dass er beim hauseigenen Pool kurz zuvor mehrere Chlortabletten nachgefüllt habe. Bei der Erkundung bemerkten die Feuerwehrleute in der Schwimmhalle einen starken Chlorgeruch. Vermutet wurde nun, dass beim Nachfüllen zu viele Tabletten verwendet wurden und dies zu einer erhöhten Chlorkonzentration in der Luft geführt hat.

Luft wurde ausgetauscht

Die Feuerwehr begann daraufhin mit speziellen Lüftern vom Gerätewagen Lüftungstechnik die Luft aus dem Gebäude heraus zu saugen. Anschließend wurde zusätzlich noch mit einem Hochdrucklüfter belüftet. Nach etwa eineinhalb Stunden Belüftung konnte dann kein Chlorgeruch mehr wahrgenommen und der Einsatz beendet werden. Der Bewohner kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.