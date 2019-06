Moordeich. Viele Viertklässler der Grundschule Moordeich brauchen sie nicht mehr, einige baldige Erstklässler in Delmenhorst schon: Schulranzen. Die Abgabe fällt nicht allen leicht, doch der Bedarf macht sie notwendig.

Etwas schwer fällt es dem zehnjährigen Lewin schon, seinen Schulranzen abzugeben, wie er zugibt. Immerhin habe er ihn vier Jahre begleitet. "Und irgendwie denke ich immer, da ist noch etwas drin, was ich brauche." Nichtsdestotrotz spendet Lewin seine Schultasche vor den Sommerferien der Delmenhorster Tafel.



So viele Ranzen wurden gespendet

Neben ihm haben noch 22 weitere Viertklässler ihre Ranzen abgegeben. Insgesamt besuchen rund 80 Schüler die vierte Klasse, etwa ein Viertel hat sich also beteiligt. Schulleiter Ulrich Brinkmann ist mit der Menge an gespendeten Taschen zufrieden. "Wenn man sich überlegt, was die gekostet haben...", erklärt er. Mindestens 1200 Euro seien alle gespendeten Ranzen zusammen wert, schätzt er.

Die neunjährige Pina hat keine Probleme, ihre Schultasche abzugeben. "Und ich finde es gut für die Kinder, die es sich nicht leisten können."

Bei der Tafel herrscht Bedarf

Davon gibt es bei der Delmenhorster Tafel einige. Die Vorsitzende Walburga Bähr schätzt, dass etwa 43 Kinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden, Bedarf haben. Die Anzahl sei in den vergangenen Jahren gestiegen, unter den Bedürftigen seien viele Geflüchtete.

Ab Montag können die Kinder sich dann bei der Tafel die Schulranzen aussuchen nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Für die gespendeten Taschen seien die Kinder dankbar, berichtet Bähr. Sie rechnet damit, dass noch weitere Schulranzen abgegeben werden, sodass kein Bedürftiger leer ausgeht.

Wie die Aktion entstand

Die Grundschule Moordeich spendet seit neun Jahren Schulranzen. Entwickelt hat sich die Idee aus der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Die Beteiligung an der Spendenaktion schwanke von Jahr zu Jahr, berichtet Schulleiter Brinkmann. Nichtsdestotrotz ist die Aktion ihm zufolge mittlerweile ein Selbstläufer. Ein Info-Brief an die Eltern genüge.

Was den Abschied von den Schulranzen leichter macht, können Lewin und Pina verraten: für den Wechsel in die fünfte Klasse schon eine neue Tasche zu haben.