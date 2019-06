Stuhr. Trotz Niedrigzinspolitik schreibt die Volksbank Syke gute Zahlen: Bilanzsumme, Eigenkapital und Kundenvermögen stiegen.

Größtenteils positiv war das Fazit, das die Volksbank Syke über das vergangene Jahr zog. Das wurde am Dienstag, 18. Juni, bei der Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand deutlich. Der Umsatz stieg, das Eigenkapital auch, ebenso wie das eingelagerte Kundenvermögen – und das trotz des anhaltenden Zinstiefs.



Stetiges Wachstum über die Jahre

Vor 200 Mitgliedern in der Gutsscheune Varrel schaute die Chefetage der Volksbank am Dienstag, 18. Juni auf das vergangene Jahr zurück. Laut Vorstandsmitglied Markus Lüers setzte sich das stetige Wachstum des Unternehmens fort. Die Bilanzsumme betrug vor fünf Jahren noch 685 Millionen Euro, 811 Millionen waren es im Jahr 2017, und im vergangenen Jahr stieg sie auf 829 Millionen. "Auch Das Eigenkapital konnten wir steigern”, so Lüers. Dieses liegt nun dem Bericht zufolge bei 79 Millionen Euro.

Mehr als 600 Millionen Euro angelegt

Die von der Europäischen Zentralbank verordnete Nullzinspolitik hält seit sechs Jahren an – trotzdem habe sich das angelegte Vermögen der Kunden erhöht. Etwa 606 Millionen Euro von den rund 17.000 Mitgliedern waren nach dem letzten Geschäftsjahr bei der Volksbank angelegt. – 13 Millionen mehr als im Jahr davor.

Die Nachfrage nach Krediten war so hoch wie selten: 512 Millionen Euro gab die Volksbank im Jahr 2018 als Kredit aus – ein Plus von 38 Millionen. Bei den meisten handelte es sich um Wohnungsbau- und Unternehmenskredite.

Regionales Engagement betont

Nach der Geschäftsbilanz unterstrich Lüers das regionale Engagement der Bank. Die Volksbank hatte an Schulen Workshops zur Vermögensanlage mitorganisiert, bei denen sich Schüler sogenannte “Finanzführerscheine” verdienen konnten. Auch im Sport mischte die Volksbank durch das Projekt “Unschlagbar im neuen Trikot” kräftig mit. Hierbei wurden Jugendmannschaften aus unterschiedlichen Sportarten neue Trikots finanziert. “Wir freuen uns darauf, die Aktion fortzusetzen”, kündigte Lüers an und versprach weitere Trikotspenden im aktuellen Jahr.

Appell: Fehler in Kauf nehmen

Einer der Leitsätze der Bank ist laut Lüers der "Erfolgsfaktor Mensch”. Daran anknüpfend hielt der Hirnforscher Dr. Henning Beck aus Frankfurt einen Vortrag über die Vorzüge des menschlichen Gehirns. Er verdeutlichte mit Witz und anschaulichen Beispielen, was menschliches Denken von künstlicher Intelligenz unterscheidet und wie Menschen auf Ideen kommen. In einem energischen Auftritt appellierte er daran, Denkmuster aufzubrechen, Dinge auszuprobieren und Fehler in Kauf zu nehmen. Im Gegensatz zum Computer, der mit Algorithmen arbeitet und immer zum gleichen Ergebnis kommt, könne der Mensch mit seiner Kreativität Neues schaffen.