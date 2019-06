Stuhr. Menschen, die einen Fahrstuhl brauchen, müssen im Rathaus Stuhr mit Behinderungen rechnen. Der Fahrstuhl wird repariert.

Der Fahrstuhl des Rathauses in Stuhr muss ab heute erneuert werden. Er ist seit 1986 in Betrieb und braucht nunmehr eine umfangreiche Reparatur und Wartung. Das teilt das Rathaus mit. Daher werden in der Zeit ab Mittwoch, 19. Juni, bis voraussichtlich 3. Juli die oberen Etagen und der Keller nicht barrierefrei zugänglich sein.

Besucher können sich im Foyer melden

Wenn Termine in den betroffenen Bereichen (Verwaltungsvorstand, Archiv, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing & Kultur, Zentrale Dienste, Bildung/ Jugend/ Sport, Bau- und Finanzbereich) stattfinden sollten, soll man sich vorab unter (0421) 5 69 50 melden. Besucher, die einen Termin im Keller oder in den oberen Etagen haben und ohne Fahrstuhl nicht zum gewünschten Büro können, sollen sich an der Information des Bürgerbüros wenden. Dies befindet sich derzeit wegen Renovierungsarbeiten im Foyer des Rathauses.