Varrel. In ein Spiel- und Bastelparadies für Kinder hat sich das Gut Varrel wieder für einen Tag verwandelt.

In Scharen strömten Familien am Samstagnachmittag auf das Gutsgelände zum 25. Kinderkulturfest. Dort hatten Kindertagesstätten, Vereine, Jugendleiter, Musiker und die Kunstschule Stuhr ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Auch die beliebte Schlauchbootfahrt auf der Varreler Bäke mit der THW-Jugend durfte nicht fehlen.

„Es blüht und duftet, wächst und schmeckt“ lautete das Motto des Jubiläums-Kinderkulturfests. Andrea Schattner vom Team Jugend der Gemeinde Stuhr ist stolz auf ihr „Baby“. Sie weiß noch ganz genau, welches Motto für die Premiere ersonnen worden war: In den „Garten der Sinne“ war 1995 eingeladen worden. Übrigens schon auf Gut Varrel, bevor das Kinderkulturfest für ein paar Jahre an anderen Orten in der Gemeinde ausgerichtet wurde.

„Damals gab es mehrere Gruppen, die mit Kindern gearbeitet haben. Irgendjemand hat mich angesprochen und gesagt, es wäre toll, wenn mal etwas gemeinsam gemacht würde. Organisier mal!“, erinnert sich Schattner, die wie gewohnt in einer dem Motto entsprechenden Kostümierung anzutreffen war.