Stuhr/Delmenhorst. Der Stuhrer Pop- und Gospelchor "Chor-Nection" lädt zu zwei Sommerkonzerten ein. Die Bandbreite der Lieder reicht von uralt bis brandaktuell.

In seiner Ankündigung ist sich der Stuhrer Chor "Chor-Nection" sicher: "Die Welt braucht Lieder". So lautet auch der Titel der beiden Sommerkonzerte im Juni. Dementsprechend will die Gruppe auch Einiges bieten und reist dabei durch die Jahrhunderte.

Von Pop bis Romantik

Schon bei den Pop-Stücken bleibt der Chor nicht bei aktuellen Hits, sondern greift auch auf Klassiker der vergangenen Jahrzehnte zurück. Noch viel weiter in die Vergangenheit geht es bei den Chor-Stücken, etwa bis in die Renaissance oder die Romantik. Und auch Gospels werden zum Besten gegeben.

Die Musik dient dem Chor dabei nach eigenen Angaben als Medium, während die Stimmen die Instrumente sind. Diese bekommen jedoch manchmal Unterstützung von der Band: mal nur am Klavier, mal auch mit Gitarre und Bass.

Die Stimme soll genutzt werden

Die Philosophie von "Chor-Nection": "Jeder, der bei Stimme ist, kann singen und jeder, der bei Stimme ist, sollte singen." Mit Gesang werde Gefühlen Ausdruck verliehen und mit Gesang komme man in Kontakt. "Wir wollen uns von keiner festen Form leiten lassen, sondern jeder Stimme, jedem Menschen den Raum geben, sich harmonisch einzufügen und gemeinsam mit uns zu schwingen."

Dieser Gedanke wird während der Konzerte von "Chor-Nection" gelebt. Denn das Publikum wird zum Mitsingen eingeladen.

Termine der Sommerkonzerte

Das erste Sommerkonzert findet am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr in der St.-Lukas-Kirche statt, Am Vorfeld 22 in Bremen-Grolland. Am Sonntag, 23. Juni, tritt der Chor um 19 Uhr in der Turbinenhalle auf, Am Turbinenhaus 12 in Delmenhorst. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

