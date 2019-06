Stuhr. Unter dem Motto „Es blüht und duftet, wächst und schmeckt“ wird am Samstag, 15. Juni, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr das bereits 25. Stuhrer Kinderkulturfest auf Gut Varrel gefeiert.

Das Gut Varrel soll dabei in diesem Jahr für einen Tag zu einem wunderbaren Garten werden. Das Kinderkulturfest macht dafür Mitmach-Angebote rund um Düfte und Farben, Blumen und Bienen, ernten und essen. Mehr als 20 Vereine und Institutionen wollen bei freiem Eintritt ein vielfältiges Programm auf die Beine stellen und versprechen „jede Menge Spaß mit Bastelaktionen, Bewegungsspielen, kleinen Wettbewerben und Musik“. Veranstalter ist die Gemeinde Stuhr.

Kreative Angebote

Eine kleine Auswahl der Programmpunkte: Am Stand der Kindertagesstätte Moordeich wird es kunterbunt. Dort werden mit Wasser und einem Klecks Farbe Blumen und Schnecken kreiert. Im Forscherpavillon des Kindergartens Marsstraße können Duftentdecker verschiedene Kräuter und Früchte erraten und erriechen.

Bei der Kita Seckenhausen und Varreler Feld sprießen lustigen Graskopfmännchen grüne Haare aus dem Kopf. Bei dieem Angebot können selbst die Kleinsten mitmachen. Die THW-Jugend Syke lädt dazu ein, in einem Boot die Wasserlandschaft der Varreler Bäke kennenzulernen.

Stockbrot und Musik

Im Zelt der Kunstschule Stuhr können Kinder viefältig kreativ werden. Das Team vom Haus am Wall macht wieder Stockbrot, das über offenem Feuer selbst gebacken werden kann. Die Kreismusikschule bringt Stücke wie „Ich bin der Baum vor Deinem Haus“ zu Gehör.

Bei Kati und Lars vom Musikstudio für Kinder wird gesungen und getanzt. Matt und Basti wiederum laden mit Liedern zum Mitmachen, Bewegen, Spaß haben oder einfach zum Zuhören ein. Das Team vom Kiga St. Paulus will mit Kindern farbige Mobiles basteln.

Die Jugendleiter und -leiterinnen der Gemeinde Stuhr laden zum Pflanzen ein. Am Schminkstand können sich Kinder selbst in hübsche Blüten oder Schmetterlinge verwandeln. Auch eine Buttonmaschine steht bereit. Der TuS Varrel bietet einen Bewegungsparcours an.