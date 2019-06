Stuhr. Nach einem tragischen Badeunfall am Silbersee in Stuhr ist ein Elfjähriger verstorben.

Zwei Kinder hatten den Jungen am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) als vermisst gemeldet, teilte die Polizei mit. Die Freunde hatten angegeben, dass sie von einem im Wasser schwimmenden Ponton mit Sprungturm zum Ufer schwimmen wollten, der Freund diesen Weg aber nicht geschafft hatte und untergegangen sei. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren Mitglieder des DLRG bereits im Bereich des Ponton im Wasser auf der Suche nach dem Jungen. Unmittelbar nach dem die Taucher der Berufsfeuerwehr ins Wasser gegangen waren, wurde der Junge von einem DLRG-Mitglied am Grund des Sees entdeckt und mit den Tauchern gemeinsam an Land gebracht, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Laut Polizei muss der Junge etwa 20 Minuten unter Wasser gewesen sein. Er wurde vom Rettungsdienst und der Besatzung des ebenfalls alarmierten Rettungshubschraubers erstversorgt und unter Reanimationsbedingungen in ein Bremer Krankenhaus transportiert.

Notfallseelsorger im Einsatz

Die Feuerwehr Stuhr unterstütze die Räumung der Liegewiese und die Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes. Gemeinsam mit dem Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst wurde zudem der Einsatz von zwei Notfallseelsorgern für die Betreuung der Angehörigen und Freunde koordiniert.

Der Zustand des Jungen war nach Aussage der Organisatorischen Leiters des Rettungsdienstes kritisch, am späten Abend verstarb der Junge im Krankenhaus, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Im Einsatz waren insgesamt rund 40 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Einsatz für die Rettungskräfte endete gegen 18 Uhr vor Ort. Noch Vor-Ort und im Feuerwehrhaus Stuhr fand jeweils eine Nachbesprechung des Einsatzes statt.