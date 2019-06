kea Stuhr. Wie in Stuhr die Integration gelingen soll.

Die größte Hürde für die Integration von Geflüchteten ist meistens eine Sprachbarriere. Ohne die Sprache eines Landes zu sprechen, sind die Chancen auf ein eigenständiges Leben sehr gering. Deswegen wurden im Mehr-Generationen-Haus bereits zwei Speed Datings durchgeführt, und zwar für Sprech-Patenschaften von Geflüchteten und deutschsprachigen Menschen. Rund 15 Paare haben sich dabei bereits gefunden, aber was ist aus diesen Sprech-Patenschaften geworden?

Am Donnerstag, 6. Juni, sind einige der frisch gebackenen Paten beim Flüchtlings-Paten-Treffen im Mehr-Generationen-Haus zu Gast. Sie berichten von den ersten Treffen mit ihren „Deutsch-Schülern“ und ihren Erfahrungen als „Lehrer“.

Vor einem Jahr eingerichtet

Der Flüchtlingspaten-Treff im MGH wurde vor einem Jahr mit Unterstützung des Sozialen Service der Gemeinde Stuhr eingerichtet. „Er bietet bereits aktiven Paten eine Plattform zum Austausch und zur Information. Menschen, die Interesse an einer solchen Arbeit haben, können sich hier unverbindlich darüber informieren, was Patenschaften eigentlich bedeuten“, erzählt Daniela Gräf, Mit-Initiatorin der Veranstaltung. „Denn viele Menschen möchten gerne helfen“, ergänzt Hussein Moubarak von der Gemeinde Stuhr, „sind aber unsicher, was auf sie zukommt. Da kommen Fragen auf wie: Wie werde ich überhaupt Pate? Was wird von mir erwartet? Ich habe nur zwei Stunden im Monat Zeit– reicht das?“

Der Patentreff findet jeden ersten Donnerstag im Monat von 18.30 bis 20 Uhr im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum an der Bremer Straße 9 statt. Jeder Interessierte ist willkommen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0421) 80609874.