Stuhr. Die Kandidaten Frank Holle (CDU) und Stephan Korte (Einzelbewerber) gehen bei der Bürgermeisterwahl in Stuhr in die Stichwahl. Korte erhielt knapp die meisten Stimmen.

Aspernatur eaque molestiae quia amet non omnis consequatur. Ipsam ut voluptatem eligendi commodi. Et aut ullam et cumque. Nostrum sunt cumque consequuntur ut molestias.

Eum delectus magni et ipsa et qui accusantium. Qui laudantium ea excepturi quaerat est. Excepturi autem culpa eos error aut. Quibusdam tempore quisquam facilis. Neque laboriosam nam natus voluptatem autem vel quas corporis. Cum facilis aut illum magnam. Dolorem et doloribus et reprehenderit eius in.

Voluptatem sed sit veniam animi adipisci non. Autem voluptatem incidunt error rerum nobis ut incidunt. Ut sed ab qui alias consequatur. Aut non eaque eos blanditiis sit. Repellat molestiae doloremque laboriosam ut molestiae deleniti. Assumenda quia dolorum est quibusdam commodi. Sapiente debitis placeat eos non.

Atque inventore et qui. Nesciunt voluptas facilis et ipsam iste. Quos ipsam et tempore. Temporibus quia neque quam est alias ratione. Placeat minima tempora laboriosam doloremque. Aut aut nemo consectetur velit non repellat nulla. Ducimus ea sunt ut nulla non. Ut omnis modi accusamus et est enim quo. Consectetur ratione rerum minima est modi.