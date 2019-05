Stuhr. Eine weithin sichtbare Rauchwolke und ein Sachschaden, der mehrere tausend Euro beträgt: Das sind die Folgen eines Traktorbrandes am Samstagnachmittag in Stuhr.

Während der Feldarbeit hat der Traktor eines Landwirtes aus Stuhr am Samstag gegen 16.15 Uhr auf einer Wiese an der Weidenstraße Feuer gefangen. Das Feuer an dem Trecker der Marke Fendt verursachte einen hohen Schaden, den die Polizei auf mehrere tausend Euro schätzt. Die Feuerwehr Stuhr musste sich querfeldein zum Brandort vorkämpfen und berichtete bei den sommerlichen Temperaturen von einem schweißtreibenden Einsatz.

Rauchsäule ruft zweite Feuerwehr auf den Plan

Über dem in Flammen stehenden Traktor bildete sich eine große Rauchsäule, was dazu führte, dass die Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst nach einem Notruf in Richtung Stuhrbaum beordert wurden. Der von einem Verkehrsteilnehmer gemeldete Rauch war aber von dem Treckerbrand über die Kladdinger Straße gezogen. Da die Feuerwehr Stuhr die Löscharbeiten dort bereits im Griff hatte, konnte die Brinkumer Wehr wieder abrücken. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben noch ungeklärt.