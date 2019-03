Stuhr. In Alt-Stuhr eröffnet Existenzgründerin Nicole Jania am Freitag ihren Laden „Strandloft“. Zielgruppe sind Hundebesitzer, sie finden in dem Geschäft hochwertige Artikel rund um die Vierbeiner.

Ein Hauch von Strandatmosphäre versprüht das Ladengeschäft, das Nicole Jania am Freitag in Alt-Stuhr eröffnet: Einige Strandliegen sollen die Kunden dazu einladen, es sich gemütlich zu machen im „Strandloft“, so der Name des Geschäfts. Was der Name nicht verrät, ist der Kundenkreis, den die Bremerin im Auge hat: „Strandloft“ ist auf Hundebesitzer zugeschnitten, die für ihre vierbeinigen Lieblinge nach möglichst individuellen und hochwertigen Produkten, Accessoires und Spielzeugen suchen.

Hundebedarf statt Medikamente

Die Existenzgründerin hat ihr „Strandloft“ in den unweit des Rathauses gelegenen Räumen an der Ecke Blockener Straße/Moselallee eingerichtet, in denen zuvor die Ende vergangenen Jahres geschlossene Phoenix-Apotheke angesiedelt war. Wo jahrelang Medikamente, Hustenbonbons und Salben über den Ladentisch gingen, finden Herrchen und Frauchen jetzt die verschiedensten und zum Teil recht ausgefallenen Artikel rund um den besten Freund des Menschen vor: aus Tauen gefertigte Leinen etwa, Hundedecken ohne Polyester, schöne Bettchen, Pflegeprodukte für die Pfoten, Spielzeug und Zubehör, das in Handarbeit hergestellt wurde.

Futtersorten ohne künstliche Aromen

Auch beim Futter und den Leckerlis legt die 49-Jährige besondere Maßstäbe an. „Wir legen Wert auf Leckerchen, Kausnacks und Futtersorten, die ohne künstliche Aromen und tierische Nebenerzeugnisse auskommen. Und dazu zu 100 Prozent naturbelassen sind“, erklärt Jania. Ein Großteil des Angebots sei auch für Allergiker geeignet. Bei ihren Lieferanten setzt die Neu-Ladenbesitzerin vor allem auf kleinere Manufakturen, für die das Tierwohl und die Nachhaltigkeit wichtig sind.

Mit „Strandloft“ einen Traum erfüllt

Auf den Namen „Strandloft“ sei sie gekommen, weil sie zusammen mit ihrem Ehemann sowie Golden Retriever Mitch an den Wochenenden viel Zeit an der Küste verbringe, erzählt die frühere Firmenkundenbetreuerin in einer Bank. „Ich habe da viele schöne Läden gesehen, auch für Hunde. So etwas habe ich bisher hier vermisst.“ Jetzt erfülle sie sich mit der Eröffnung des „Strandloft“ in Alt-Stuhr einen Traum.

Gratis-Überraschung zur Eröffnung

Geöffnet ist das Geschäft montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr, freitags zudem von 15 bis 18 Uhr. Läuft der Laden gut, möchte Jania auch den Samstag einbeziehen. Am Eröffnungstag ist sie durchgehend von 10 bis 18 Uhr für die Gäste da, die mit einer Gratis-Überraschung begrüßt werden.