Delmenhorst. Der Landfrauenverein Stickgras/Stuhr hat sich gefragt: „Wie ist die Mode in diesem Frühjahr?“. Dafür organisierten sie mit zwei Delmenhorster Modehäusern eine Modenschau.

Maritim, blau-weiß-rot gestreift, farbenfrohe Wetterjacken oder Jeans mit Perlen – das sind die Trends, die gestern unter anderem auf der Modenschau der Landfrauen Stickgras/Stuhr im Haus Adelheide präsentiert worden sind.

Vierte Modenschau

Bereits zum vierten Mal veranstalten die Landfrauen diese Modenschau. „Dabei wechseln wir zwischen Frühjahrs- und Herbstmode“, sagt Heike Göde vom Vorstand der Landfrauen. Alle Models sind Mitglieder bei den Landfrauen und die Altersspanne reicht von circa 40 bis 80 Jahren, so Göde. Vor ihrem Auftritt waren die Models zur Anprobe in die beiden Modegeschäfte Modelinie 44 und Macy Mode, die die Modenschau ausstatten. Dort bekamen sie Vorschläge für Kleidung, durften aber bei der Auswahl auch mitbestimmen.

Den einen Trend gibt es nicht mehr

Silke Raschen von Modelinie 44 und Britta Mai von Macy Mode moderieren die Modenschau und preisen ihre Mode an. Bei Modelinie 44 gibt es Mode für Frauen mit der Größe 44 bis 60. Macy Mode kleidet Frauen von 38 bis 46 ein. Damit ergänzen sie sich sehr gut, finden die beiden Modehaus-Besitzerinnen. Schließlich seien sie in der Cramerstraße in Delmenhorst auch fast Nachbarn. „Den einen großen Trend gibt es nicht mehr. Früher konnte man jedem Jahrzehnt bestimmte Richtungen zuordnen, aber seit den 90ern gibt es das nicht mehr“, sagt Britta Mai. Silke Raschen ergänzt: „Es sind die Details, die immer mal wieder kommen, wie diese Saison zum Beispiel Trompetenärmel“.

Passende Accessoires zu allen Outfits

Zu der Modenschau der Landfrauen sind fast 200 Mode-interessierte Frauen gekommen. Bei Kaffee und Kuchen konnten sie die Mode bewundern, die präsentiert wurde. „Wir zeigen heute Alltagsmode, aber auch was für den besonderen Anlass“, sagt Mai. Natürlich gebe es auch zu allen Outfits die passenden Accessoires.

Regine Stadie ist heute Gast bei den Landfrauen Stickgras/Stuhr. Eigentlich sei sie Mitglied bei den Ganderkeseer Landfrauen, aber einerseits sei sie Kundin bei Macy Mode und kenne zudem noch zwei Models, die heute die Kleidung präsentieren. Der Hauptgrund ihres Besuches ist aber natürlich die neue Frühjahrsmode: „Ich habe zwar noch ein gewisses Alter, aber ich ziehe mich gerne gut an und würde nie auf die Idee kommen, einen Jogginganzug zu tragen“. Stadie trägt gerne bunte Farben, wie rot oder königsblau. Ihrer Meinung nach tragen heutzutage zu viele ältere Leute nur noch beige und grau. .

Die Landfrauen Stickgras/Stuhr möchten mit ihrem Verein die Interessen der Frauen im ländlichen Raum fördern. Dabei setzten sie sich mit Themen wie Gesellschaftspolitik, Umweltschutz oder Wirtschafts- und Agrarpolitik auseinander, aber organisieren auch Veranstaltungen, wie diese Modenschau.