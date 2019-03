Stuhr. Lebensgefährlich verletzt worden ist ein Motorradfahrer am Dienstagmorgen, 19. März, in Stuhr. Er kollidierte mit einem Lkw.

Laut Polizei war der 31-Jährige gegen 7 Uhr mit seinem Motorrad in Stuhr auf der Moordeicher Landstraße in Richtung Bremen unterwegs. An der Kreuzung zur Proppstraße kam ihm ein Lkw entgegen, dessen 49-jähriger Fahrer nach links in die Proppstraße abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. Der 31-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für längere Zeit gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht zur genauen Ermittlung des Unfallherganges noch Zeugen – insbesondere Fahrzeugführer, die hinter dem Lkw in Richtung Autobahn gefahren sind. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Nummer (0421) 80660 zu melden.