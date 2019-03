Varrel. Musik, Gesang und Theater: So vielfältig war das Gemeindekulturfest 2019 in der Gutsscheune Varrel. Beim Publikum sorgte das Programm für gute Stimmung.

Zum 41. Mal hat der Gemeindekulturring Stuhr am Sonntag unter dem Motto "Wenn Kultur sich frei entfaltet" zum Gemeindekulturfest auf das Gut Varrel eingeladen – und das Publikum erneut begeistert. "Ich komme gerne hierher, weil mir die Musik und Abwechslung so gut gefällt", sagte Besucherin Elisabeth Bahler. Sie war eine von etwa 400 Zuschauern, die das vielfältige Programm in der Gutsscheune verfolgten.

Abwechslungsreiches Programm beim Gemeindekulturfest Stuhr

"Die Karten waren schon vor der Veranstaltung restlos ausverkauft", erklärte Margrit Unger, Vorsitzende des Gemeindekulturrings. Gerade ältere Menschen hätten am Sonntagnachmittag viel Zeit und Lust für einen Besuch des Festes. Zu den Auftritten der verschiedenen Gruppen gab es auch reichlich Kaffee und Kuchen, was für eine runde Veranstaltung sorgte.

Alle dem Gemeindekulturring Stuhr angeschlossenen Vereine haben an dem Kulturfest mitgewirkt: Neben drei Musikgruppen und zehn Chören sorgten auch zwei Theatergruppen für gute Unterhaltung. Über 200 Mitwirkende boten damit ein buntes Programm, das nicht nur ältere Menschen ansprach, sondern mit modernen Stücken auch für jüngere Besucher interessant war. So brachten die Kirchenchöre Stuhr-Varrel und Seckenhausen kirchliche Klänge in die Gutsscheune, während das Spielraumtheater und die Heimatbühne Stuhr mit ihren Theaterstücken für Erheiterung sorgten. Auch der Shanty-Chor brachte sich in den Nachmittag ein.



Gemeindekulturring Stuhr gibt es seit 1978

Seit September 1978 gibt es den Gemeindekulturring, der durch die Gemeinde Stuhr gefördert wird. Diese Förderung kommt allen angeschlossenen Vereinen zugute. In den vielen Jahren hat sich die Tradition entwickelt, dass im Frühjahr auf dem Gut Varrel mit allen Mitgliedsvereinen ein Gemeindekulturfest gefeiert wird. Bis vor einigen Jahren begann das Fest am Samstagabend mit den Darbietungen der verschiedenen Gruppen und setzte sich am Sonntagmorgen mit einem musikalischen Frühschoppen fort. In den vergangenen Jahren hat sich der Sonntagnachmittag auf Wunsch vieler Gäste aber als alleiniger Tag bewährt.