Stuhr. Hausabfälle hier, Bauschutt dort: An vielen Stellen in Stuhr wird immer wieder Müll entsorgt, wo er nicht hingehört.

Ein Einkaufswagen gefüllt mit Hausmüll, Elektrogeräten und Ölkanister, abgestellt an einer Straße in Seckenhausen – dieser besonders dreiste Fall von illegaler Müllentsorgung hat, wie gemeldet, am Sonntag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung die Polizei auf den Plan gerufen. Kein Einzelfall, wie die Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Gemeinde Stuhr wissen.

Ein bis zwei Mitarbeiter sind in ihrer täglichen Arbeit damit beschäftigt, überall im Gemeindegebiet Abfall aufzusammeln. Das berichtet Guido Stuck, Leiter des Baubetriebshofes, auf Nachfrage. In einer Nord- und einer Südtour werden dabei die Mülleimer an Bushaltestellen entleert. Außerdem ist der Baubetriebshof für die wöchentliche Kontrolle der an die 70 Kinderspielplätze in Stuhr zuständig. An diesen Orten stoßen die Mitarbeiter laut Stuck regelmäßig auf Hinterlassenschaften, die dort nicht hingehören.

Gut Varrel und Biotop unter den Brennpunkten

So quöllen auf den Spielplätzen die Müllbehälter teilweise über, weil sie von mit Hausabfällen gefüllten Einkaufstüten verstopft werden. „Die Mülleimer dort sind eigentlich fürs Kaugummipapier oder das Taschentuch gedacht“, stellt Stuck klar. Auch die 1100 Liter fassenden, vierzehntägig entleerten Container in den Gewerbegebieten würden häufig zweckentfremdet und seien oft schon nach einer Woche überfüllt.

Unsachgemäß entsorgten Müll finden die Mitarbeiter des Bauhofs beispielsweise immer wieder auf dem Parkplatz des Guts Varrel oder im Biotop Moordeich und entlang der Delmenhorster Straße sowie der B51. In der Steller Heide und am Kiekutsee häuften sich die Beschwerden von Spaziergänger über den weggeworfenen Unrat, sagt Stuck.

„Stuhr räumt auf“ am 30. März

„Wir haben da schon sämtliche Sachen abgeholt“, sagt der Bauhofleiter mit Blick auf den Parkplatz samt Schutzhütte nahe dem Gut Varrel. Zuletzt waren es große Mengen an zusammengepackten Silvesterknallern, zuvor auch schon mal eine Ladung Altkleider. Kopfschütteln löst bei den Bauhofmitarbeitern auch aus, wenn sie Hinweise auf Bauschutt und andere gewerbliche Abfälle erhalten, die etwa in den Babywäldern entsorgt wurden.

Wenn es am Samstag, 30. März, 10 bis 13 Uhr, in allen acht Ortsteilen bei freiwilligen Müllsammelaktionen wieder heißt „Stuhr räumt auf“, ist auch der Baubetriebshof mit fünf Mitarbeitern beteiligt.