Varrel. In der Nordwolle lernten sie sich kennen: Inge und Adolf Mümken aus Varrel sind seit 60 Jahren verheiratet. Auch das Schützenwesen verbindet die diamantenen Jubilare.

Von wegen, das Datum Freitag, der 13., bringt Unglück: Zwei Varreler liefern das beste Gegenbeispiel dafür. „Für uns ist das eine Glückszahl“, sagt Inge Mümken. Die 82-Jährige hat ihren Mann Adolf, 84 Jahre alt, an einem solchen mit der scheinbaren Unglückszahl verbundenen Freitag geheiratet. Und zwar vor genau 60 Jahren: Inge und Adolf Mümken feiern am Mittwoch diamantene Hochzeit.

Die „13“ als Glücksbringer

Mit der „13“ hat es ihre Familie ganz besonders, denn auch zwei der sieben Kinder haben sich an einem Freitag, den 13., das Jawort gegeben. Neben den Kindern freuen sich noch elf Enkel und acht Urenkel mit den diamantenen Jubilaren. Insgesamt haben sich in dieser Woche rund 30 Familienangehörige zur Feier des besonderen Ereignisses angesagt.

Aus dem Westen nach Delmenhorst gekommen

Mit 14 Jahren Halbwaise geworden, hat es den im nordrhein-westfälischen Bocholt geborenen Adolf Mümken als Jugendlicher nach Delmenhorst verschlagen. Ein Jahr lang besuchte er noch die Volksschule an der Lilienstraße, danach arbeitete er sechs Jahre in der Landwirtschaft, bevor er eine Stelle in der Nordwolle-Fabrik antrat, als Kohlenzieher und Heizer im Kesselhaus. Das sollte sich als die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens herausstellen, denn auf der Nordwolle begegnete er zum ersten Mal seiner späteren Ehefrau.

Zum Tanzen getroffen

Die gebürtige Delmenhorsterin hatte nach dem Besuch der Schule in Heidkrug eine Arbeit in der Nadelsetzerei, später in der Ringspinnerei der Norddeutschen Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei aufgenommen. Und dann trat Adolf Mümken auf den Plan: „Er musste mal bei uns in der Abteilung eine Maschine ölen“, erinnert sich Inge Mümken an die erste Begegnung. Eine Kollegin musste aber noch ein bisschen nachhelfen, ehe die beiden ein Paar wurden. Zum Tanzen trafen sie sich im Gasthaus Zum Tiergarten. Am 1. März 1958 verlobten sie sich, ein Jahr später folgte die Hochzeit. 1959 kam auch das erste Kind zur Welt.

Beide wurden Schützenkönige

Dass er katholisch und sie evangelisch ist, spielte schon keine große Rolle mehr: „Wir hatten einen guten Pastor“, sagt die Jubilarin. Die Trauung wurde in der Auferstehungskirche in Bookholzberg zelebriert. Eine Zeit lang wohnten die frisch Vermählten bei den Eltern der Braut in Schierbrok, bald danach konnten sie in eine Werkswohnung an der Stedinger Straße ziehen. Adolf Mümken blieb noch bis ganz zum Schluss 1981 bei der Nordwolle. Ehefrau Inge kümmerte sich jetzt um Heim und Kinder. Seit 1971 ist Varrel ihr Zuhause, am Rand des Stuhrer Ortsteils bauten sie sich mithilfe der Niedersächsischen Heimstätte ein eigenes Haus.

Im Wohnzimmer künden zahlreiche Pokale vom gemeinsamen Hobby: Je dreimal waren sie Schützenkönige bei der Kyffhäuser-Kameradschaft Stuhr. Seit 2000 ist Adolf Mümken zudem dort Vorsitzender.