Stuhr/Weyhe. Die auch für Stuhr zuständige Polizei in Weyhe sieht sich in ihrer Taktik des „hohen Kontrolldrucks“ bestätigt. Die Zahl der Straftaten ist laut Statistik 2018 erneut zurückgegangen.

Immer weniger Menschen in Stuhr und Weyhe werden Opfer von Wohnungseinbrüchen. Gegenüber dem besonders einbruchsintensiven Jahr 2015 ist die Zahl dieser Eigentumsdelikte bis einschließlich 2018 um 56 Prozent zurückgegangen. Das berichteten gestern die Leiterin des für beide Gemeinden zuständigen Polizeikommissariats Weyhe, Franziska Mehlan, und der stellvertretende Leiter des dortigen Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Matthias Stegmann.

Weniger Fahrzeugaufbrüche, mehr Ladendiebstähle

Die beiden Beamten legten die Kriminalstatistik des Kommissariats für das Jahr 2018 vor. Bei den Diebstählen insgesamt konnten sie gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 1251 auf 1178 Straftaten vermelden, mithin ein Minus von knapp sechs Prozent. Bei den schweren Diebstählen verzeichnet das Zahlenwerk gar einen Rückgang von mehr als 17 Prozent. In den einzelnen Delikt-Kategorien ergibt sich dabei aber ein recht unterschiedliches Bild. So sind 2018 in Stuhr und Weyhe erheblich weniger Fahrzeuge aufgebrochen worden, die schweren Straftaten in diesem Bereich sind um 46,4 Prozent zurückgegangen. Firmeneinbrüche haben hingegen mit 74 Fällen gegenüber 62 im Jahr 2017 (plus 19,4 Prozent) deutlich zugenommen. Auch bei den Ladendiebstählen gab es eine Zunahme, 254 Taten in dieser Kategorie bedeuten eine Zunahme von 11,9 Prozent.

Ochtum Park zieht Profidiebe an

Eine exakte Aufschlüsselung der Zahlen nach Gemeinde ist in der Statistik lediglich bei der Gesamtzahl der Straftaten möglich, erklärte Franziska Mehlan. Demnach hat die Polizei 2018 in Stuhr 1749 und in Weyhe 1206 Straftaten registriert. Die Summe von 2955 Delikten bedeute eine Fortsetzung des abnehmenden Trends der vergangenen Jahre. 2012 seien in beiden Gemeinden zusammengenommen noch mehr als 4000 Straftaten erfasst worden. Dass Stuhr bei nahezu gleicher Einwohnerzahl deutlich häufiger in den Polizeiberichten auftaucht als Weyhe, erklärt sich laut Matthias Stegmann zum einen aus dem fließenden Übergang der Besiedlung zwischen Stuhr und Bremen, während Weyhe von der Großstadt durch Autobahn, Grünflächen und Industrie getrennt sei. Außerdem erweise sich in Stuhr-Brinkum das Outlet-Center Ochtum Park als Magnet für überregional operierende Tätergruppen.

„Hoher Kontrolldruck“ durch Polizei

Mehlan und Stegmann führen den rückläufigen Trend insbesondere bei den Eigentumsdelikten zum Teil auf den „hohen Kontrolldruck“ durch den Einsatz- und Streifendienst sowie auf die Präventionsarbeit der Polizei zurück. Zugleich profitiere man aber auch vom Landes- und Bundestrend: Die Kriminalität nehme allgemein ab.