Stuhr-Brinkum. In eine Zahnarztpraxis in Stuhr-Brinkum ist in der Nacht auf Freitag, 8. März, eingebrochen worden. Es gab Sachschaden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Stuhr-Brinkum, an der Bahnhofstraße, zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis. Das meldet die Polizei. Der oder die Täter brachen demnach ein Fenster auf und drangen dann in die Räume ein. Hier entwendeten sie eine geringe Menge an Bargeld. Der Schaden am Fenster wird von der Polizei auf 500 Euro geschätzt.