Stuhr. Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl ist es am Freitag, 8. März, in Stuhr gekommen. Einer Frau wurde das Handy entrissen

Einen ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Polizei vom vergangenen Freitagmorgen, 8. März. Gegen 8 Uhr ging eine 30-Jährige mit ihrem I-Phone am Ohr entlang der Langenstraße in Stuhr-Brinkum, als ein männlicher Radfahrer von hinten an ihr vorbeifuhr und ihr dabei das Handy vom Ohr weg aus der Hand riss.

Sprachbarriere sorgt für Probleme

Bei der Anzeigenaufnahme gab es dann Probleme: Die Frau ist aus dem Iran, und durch die Sprachbarriere war laut Polizei eine genaue Täterbeschreibung nicht zu ermitteln. Nun bittet die Polizei Zeugen, sich mit etwaigen Beobachtungen bei der Polizei in Weyhe unter (0421) 8 06 60 zu melden.