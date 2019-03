Die schottische Band Breabach ist in diesem Jahr beim "Irisch Spring Festival" in Stuhr zu Gast. Foto: Stuart Curnow

Stuhr. Liebhaber guter Folkmusik kommen in diesem Jahr beim "Irish Spring Festival" auf dem Gut Varrel in Stuhr wieder auf ihre Kosten. Dieses Jahr findet das Festival am 6. April 2019 statt. Erneut sind namhafte Bands und Künstler dabei.