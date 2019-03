Varrel. Das Osterfeuer auf Gut Varrel ist eines der größten in Stuhr. Den ausrichtenden Verein wurmt die Selbstversorger-Mentalität vieler Besucher.

Es ist ein absolutes Großereignis für den Förderverein Gut Varrel: Rund 45 Ehrenamtliche packen mit an, wenn das alljährliche Osterfeuer auf dem Gutsgelände auf die Beine gestellt wird. Laut Vereinsvorsitzendem Frank Schröder zieht das Brauchtumsfeuer immer an die 3000 Besucher an.

Dass viele unter ihnen aber in Rucksäcken oder Kinderwagen ihren eigenen Getränkevorrat mitbringen, mache ihn „traurig“, sagt Schröder. Denn der Ausschank von Getränken beim Osterfeuer ist eine wichtige Einnahmequelle für den Verein, der sich den Erhalt des idyllischen Gutsensembles auf die Fahnen geschrieben hat.

Security macht sich bezahlt

Aber auch die Kosten rund um die Veranstaltung selbst fallen ins Gewicht. Nicht nur müssen Feuerwehr und Rettungsdienst bezahlt werden, seit etwa zehn Jahren wird auch ein zehn- bis zwölfköpfiger Security-Dienst engagiert. Eine Investition, die sich laut Frank Schröder bezahlt gemacht hat: „Seitdem hat es so gut wie keine Unruhe mehr beim Osterfeuer gegeben.“

Ab Freitag, 15. März, besteht freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit, Baumschnitt und unbehandeltes Holz auf Gut Varrel abzugeben. Schröder bittet darum, dabei keine Baumstümpfe anzuliefern: „Das Problem ist, wenn Baumstümpfe im Grünschnitt mit drin sind, dann dauert das Glühen und Glimmen noch drei bis vier Tage nach dem Osterfeuer an.“

Osterfeuer bis 12. April anmelden

Auch an vielen anderen Stellen der Gemeinde Stuhr werden zu Ostern die Feuer lodern. Sigrid Hägedorn, Fachdienstleiterin für Öffentliche Ordnung im Stuhrer Rathaus, weist darauf hin, dass die Osterfeuerveranstaltungen bis zum 12. April, bei gewerblichem Verkauf von Speisen und Getränken bis vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin, bei der Gemeinde angemeldet werden müssen.

„Als Osterfeuer können nur Veranstaltungen anerkannt werden, die der Brauchtumspflege dienen“, informiert Hägedorn. Darunter fallen Feuer im Kreis der Nachbarn und Vereine oder öffentliche Osterfeuer, die traditionell schon seit vielen Jahren stattfinden. Ein Feuer ausschließlich zur Beseitigung von Baum- und Strauchschnitt ist hingegen nicht gestattet.