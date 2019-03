Stuhr. Volker Twachtmann sieht eine Reihe von Baustellen für eine gute Wirtschaftsentwicklung in Stuhr. Der 49-Jährige steht neu an der Spitze der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU).

Seine Stimme hat künftig besonderes Gewicht, wenn es um die Zukunft der Wirtschaft in Stuhr geht: Volker Twachtmann ist zum neuen ersten Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU) gewählt worden. Sei es die dringend notwendige Entwicklung neuer Gewerbeflächen oder der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die ISU wolle bei den für die Unternehmen in der Gemeinde besonders wichtigen Themen „stärker den Finger in die Wunde legen“, sagte Twachtmann im Gespräch mit dieser Zeitung.

Neue Gewerbeflächen gefordert

Die Gewerbesteuer sei ein wesentlicher Pfeiler der Einnahmen der Gemeinde. Diese Einnahmequelle muss aus Sicht der ISU in Zukunft noch viel stärker sprudeln, soll der sogenannte Stuhrer Standard etwa bei der Kinderbetreuung gehalten werden. „Die Gemeinde muss neue Gewerbeflächen ausweisen und kapitalstarke Betriebe anlocken“, fordert der 49-Jährige, der zusammen mit Geschäftspartnerin Gisela Hechler die Immobilienfirma Hechler & Twachtmann als geschäftsführender Gesellschafter leitet. Angesichts steigender Kosten zum Beispiel für den geplanten Aufwuchs an Erzieherinnen-Stellen in den Stuhrer Kindertagesstätten müsse sich die Gemeinde Gedanken über die Finanzierbarkeit machen. „Und ich rede dann noch nicht von Investitionen in die Ortskernentwicklung in Brinkum oder die Idee, ein Schwimmbad zu bauen“, fügte Twachtmann hinzu.

ISU für Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs

Die ISU setzt sich laut dem Immobilienunternehmer auch weiterhin für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 über das Roland-Center hinaus über Stuhrer Gebiet bis nach Weyhe ein, ebenso für den Bau der B6 neu in Brinkum. Der öffentliche Nahverkehr müsse unbedingt gestärkt werden, das zeige sich tagtäglich an den Staus, wenn sich die Pendler von und nach Bremen „quälen“.

Eine weitere wichtige Baustelle aus Sicht gerade der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die den größten Teil der derzeit 210 ISU-Mitglieder ausmachen, ist der Fachkräftemangel. „Das Problem betrifft alle Branchen, von den Banken und Dienstleistern über die Pflegeberufe bis zum Handwerk“, betont der gebürtige Bremer, der von 2015 an als zweiter Vorsitzender bereits Erfahrung in der Vorstandsarbeit bei der ISU gesammelt hat.

Mit vereinten Kräften gegen den Fachkräftemangel

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den anderen örtlichen Interessengemeinschaften BIG und UFO sowie den weiterführenden Schulen solle noch weiter ausgebaut werden, um Firmen und junge Leute passgenauer zusammenzubringen. Das Projekt „Ausbildung in Stuhr“ mit einem Speeddating-Angebot für Schüler und Betriebe sei Ende 2018 gut gestartet, meint Twachtmann. Hieran anknüpfend müsse das Interesse des Nachwuchses für die wenig nachgefragten Ausbildungsberufe gestärkt werden.