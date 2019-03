Brinkum. Bei einem Unfall in Brinkum hat eine 29-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Unfallverursacher.

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall im Stuhrer Ortsteil Brinkum schwer verletzt worden. Der Verursacher kümmerte sich aber nicht um sie und floh von der Unfallstelle. Laut Polizei kam es am Montag gegen 13.30 Uhr im Kreisverkehr an der Syker Straße in Brinkum zum Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Autofahrer. Die 29-Jährige hatte Vorfahrt auf dem Zebrastreifen, die der unbekannte Autofahrer missachtete.

Der Autofahrer erkundigte sich zwar nach ihrem Zustand, fuhr dann aber weiter. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter Telefon (0421) 80660 melden.