Gross Mackenstedt. Ungewöhnlicher Diebstahl in der Gemeinde Stuhr. Unbekannte haben aus der Steller Heide Weidezäune gestohlen. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Unbekannte Diebe haben in Groß Mackenstedt zwischen vergangenem Samstagabend und Dienstagvormittag in der Steller Heide zwei Weidezauntore gestohlen. Laut Polizei schlugen die Täter an der Straße Am Großen Meer zu. Dort nahmen sie die Tore von einer Weide mit. Vermutlich benutzten die Täter hierzu ein Fahrzeug mit einem Anhänger, so die Polizei. Mögliche Zeugen der Tat melden sich unter Telefon (0421) 80660 bei den Beamten.