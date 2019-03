Stuhr Die Gruppe „Acht machen Theater“ bringen diesen Freitag, 8. März, 20 Uhr, im Spielraum Stuhr an der Hauptstraße 35 das Stück „Rakows Dom“ auf die Bühne.

Der Plot: Rakow ist der vermögende, aber unsympathische Gönner seiner Heimatstadt. Die Erweiterung des Schulhauses und der neue Bahnhofsvorplatz waren nur durch ihn möglich. Sein neuer Plan aber, der Stadt seinen Stempel aufzudrücken, spaltet die Gemeinschaft und seine Familie: Er will einen Dom bauen.

Beispielloser sozialer Aufstieg zeugt von Ehrgeiz

Die Gruppe „Acht machen Theater“ aus Burgwedel spielt das Drama nach Lorenz Langegger im März an mehreren Stationen in Niedersachsen, unter anderem auch in Stuhr. Andreas Busch aus der Gruppe spielt die Figur des Rakow, der mit viel Ehrgeiz und wenig Rücksicht einen beispiellosen sozialen Aufstieg hingelegt hat. „Es bleibt rätselhaft, warum sich der an weltlichen Werten orientierte Mensch in den Kopf gesetzt hat, ein überdimensioniertes Gotteshaus bauen zu wollen“, schreibt die Gruppe vorab. Sein Sohn Junior, gespielt von Marc Hambruch, versteht den Plan des Vaters nicht, hat aber auch wenig Interesse dafür. Seitdem seine Schwester verschwunden ist, empfindet er für seinen Vater nur Verachtung.

Vielfältige Sichtweisen auf größenwahnsinnigen Plan

Rakows Frau (Isabell Nienhues) stellt sich aus Gewohnheit hinter ihren Mann. Thomas Kotterba übernimmt die Rolle des evangelischen Pfarrers, der den Dombau am stärksten beargwöhnt, aber die Aufgabe des künftigen Dompredigers übernehmen soll. Auch die Bürgermeisterin (Denise Siemers) unterstützt das Projekt widerwillig. Doch auf den großen Förderer ihrer Stadt kann sie nicht verzichten. Eine junge Künstlerin (Franziska Frey) liebt Rakows Sohn. „Vielleicht sieht sie in der Verbindung zu ihm auch bloß einen Weg, an dem grandiosen Projekt mitzuwirken, in dem sie eine radikale Neubewertung der Kunst sieht“, so die Gruppe im Vorfeld. Dem Mädchen steht ihr Opa (Bernd Niss) zur Seite, der sich als Organist der kleinen evangelischen Gemeinde aber auch dem Pfarrer verbunden fühlt.

Berit Busch führt die Regie in diesem Drama. Macht und Einfluss, Schuld und Sühne, Liebe und Verachtung sind die Themen, die das Stück berührt. „Acht machen Theater“ ist eine Gruppe von theaterbegeisterten Amateuren und existiert seit 1997.

Kartenwerden an der Abendkasse für 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, verkauft. Sie können per Mail aninfo@spielraum-stuhr.netvorbestellt werden. Die Vorstellung im Spielraum an der Hauptstraße 35 beginnt um 20 Uhr.