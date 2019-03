Delmenhorst Ein Brand auf der A1 hat am Dienstag die Feuerwehr in Atem gehalten. Ein Wohnmobil hatte Feuer gefangen.

Ein Brand auf der Autobahn 1 hat am Dienstagnachmittag die Feuerwehren Brinkum und Groß Mackenstedt gefordert. In einem Wohnmobil war Feuer ausgebrochen. Gegen 16 Uhr sind die Helfer zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem Einsatz zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr gerufen worden, teilte Feuerwehrsprecher Christian Meinen mit.

Seinen Schilderungen zufolge war der Innenraum eines Wohnmobiles auf der Autobahn in Brand geraten. Zwei Atemschutztrupps des Brinkumer Tanklöschfahrzeuges löschten den Brand ab und sicherten Gasflaschen in dem Fahrzeug. Nach zwei Stunden war der Einsatz vorbei. Angaben der Polizei zur Schadenshöhe standen am Dienstagabend noch aus.