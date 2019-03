Stuhr. Das Netzwerk „Frühe Hilfen“ stellt erstmals eine Messe für junge Eltern im Rathaus Stuhr auf die Beine. Von Schwangerschaftsberatung bis zur Sicherheit im Auto reicht das Themenspektrum.

An junge Familien richtet sich eine Messe, die am Samstag, 16. März, die Wochenendruhe im Rathaus Stuhr vertreiben dürfte. Das Präventionsnetzwerk „Frühe Hilfen“ lädt von 14 bis 17 Uhr zu einem Familientag ein. Von der Zahnhygiene bis zur Frühförderung und von der Kindersicherheit im Auto bis zur Schwangerschaftsberatung reicht die Themenpalette bei der Informationsveranstaltung unter dem Motto „Unter Drei in Stuhr dabei“.

Richtige Ernährung und Zahnhygiene

Der Familientag soll mit ganz praktischen Angeboten die Bereiche Gesundheit, Beratung sowie Kreatives und Wissenswertes abdecken, erklärt Ingrid Kavanagh vom Kinderservicebüro der Gemeinde Stuhr. So können Eltern im Erdgeschoss des Rathauses Babymassagen ausprobieren, es gibt die Trageberatung „Rein ins Tuch“ und eine Stillberatung. Ein Kinderarzt steht für Informationen rund um die Kindermedizin zur Verfügung.

Um die ausgewogene Ernährung der Kleinkinder und die richtigen Portionsgrößen geht es am Stand der Krankenkasse AOK. Der Verein Mundhygiene klärt über die Gefährdung der Zahngesundheit der unter Dreijährigen durch den Zucker in den Lebensmitteln auf. Sportvereine, die auch Kinderturnen anbieten, bauen eine Bewegungslandschaft auf, in der sich die kleinen Besucher austoben können.

Bilderbücher in der Kuschelecke vorlesen

Im Bereich der Beratung sind unter anderem die Mitarbeiter von der Elterngeldstelle der Gemeindeverwaltung vor Ort. Sie erläutern werdenden Eltern, was beim Elterngeld zu beachten ist. Informationen gibt es außerdem über die Kindertagespflege und die Kindergärten in der Gemeinde Stuhr, über die heilpädagogische Frühförderung und die Frühförderung mit Pekip-Kursen sowie über altersgerechtes und qualitativ hochwertiges Spielzeug. Die Polizei klärt darüber auf, wie die Kindersicherheit im Auto und auf dem Fahrrad gewährleistet werden kann. Die Sparte Kreatives hat unter anderem eine Kuschelecke zu bieten. Hier können sich Eltern und Kinder mit Bilderbüchern aus dem Bestand der Bibliothek Stuhr zurückziehen.

Ratssaal wird zum Elterncafé

Begleitet wird der Familientag von einem Unterhaltungsprogramm. Die Musikpädagogin Kati Breuer kommt mit Kinderliedern im Gepäck ins Rathaus. Außerdem ist eine Selfie-Überraschungsaktion geplant. Eltern haben im Café, in das sich der Ratssaal verwandelt, die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen untereinander auszutauschen. Im Obergeschoss des Rathauses kann gestöbert und gehökert werden: Eltern, die aussortierte Kinderkleidung und Spielzeuge verkaufen wollen, bauen dort ihre Stände auf.

Das 2014 gegründete Präventionsnetzwerk „Frühe Hilfen“ richtet zum ersten Mal einen umfassenden Familientag aus. Vor allem unerfahrene Eltern sollen mit dieser Veranstaltung erreicht werden, sagt Ingrid Kavanagh. Im Kinderservicebüro erlebe sie immer wieder, dass junge Eltern die vorhandenen Angebote noch nicht kennen.