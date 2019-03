Stuhr. Von der Kita bis zur Moschee, von Sportfischern bis zu Heimatfreunden: Beim Aktionstag "Stuhr räumt auf" sammeln viele Akteure Müll.

Zum vierten Mal stellen Organisatoren in allen acht Ortsteilen und die Gemeinde Stuhr am Samstag, 30. März, die Müllsammelaktion "Stuhr räumt auf" auf die Beine. Von 10 bis 13 Uhr hoffen die Veranstalter auf eine erfolgreiche Neuauflage mit "zahlreichen motivierten Helferinnen und Helfern", die an Straßen und Wegen, auf Spielplätzen und entlang von Wasserläufen Unrat einsammeln.

Warme Suppe als Dankeschön

Damit alle Sammler mit ausreichend Müllsäcken und Greifzangen ausgestattet werden können und zum Abschluss als "kleine Anerkennung und Dankeschön" eine warme Suppe und Getränke bekommen, bitten die Organisatoren um Anmeldung. Selbst mitbringen müssen die Helfer dann laut Mitteilung der Gemeinde nur noch eigene Arbeitshandschuhe und möglichst eine Warnweste.

Kitas säubern Spielplätze

Auch vier Kindertagesstätten mischen bei "Stuhr räumt auf" mit. Den Anfang macht die Kita Marsstraße, die am Montag, 4. März, das Projekt "Liebe Erde, ich beschütze dich" startet. Die Kinder beschäftigen sich mit Themen wie Erde, Wasser, Luft und Müll und sammeln auch selbst Abfälle ein. Damit auch die Eltern mehr über Müllvermeidung erfahren, folgt am Donnerstag, 21. März, ein Fachelternabend. Die Kita Moordeich befreit an zwei Donnerstagen, 14. und 21. März, den Königshofspielplatz und die Umgebung von Unrat. In Seckenhausen säubert der "Ranzenclub" der Kita den Spielplatz Habenhauser Moor, die jüngeren Kinder reinigen das Kita-Gelände und den angrenzenden Feldweg. Und auch rund um die Kita an der Jahnstraße in Brinkum wird aufgeräumt.