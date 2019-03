Stuhr. Eine Ausstellung für Schüler soll in Stuhr über die neuen Strategien der Extremisten aufklären. Rechtsextreme haben ihr Erscheinungsbild vollständig verändert.

Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze: Die Zeiten sind vorbei, in denen Rechtsextreme unschwer als solche zu erkennen waren. Die Anhänger der dem rechtsextremen Spektrum zugerechneten Identitären Bewegung etwa kommen in schicken Klamotten daher und nutzen gezielt Events und die sozialen Medien, um junge Leute anzusprechen, erklärt Thorsten Meyer, Teamleiter Jugend bei der Gemeinde Stuhr. Um die Schüler ab der zehnten Klasse über die „neue Rechte“, deren Musik und Symbole aufzuklären, soll im Mai die Wanderausstellung „Gemeinsam gegen Rechtsextremismus“ des Niedersächsischen Verfassungsschutzes für zwei Wochen in der KGS Stuhr-Brinkum Station machen, berichtet Meyer.

Alte Strukturen kaum noch vorhanden

Zwei Vertreter des Landesverfassungsschutzes informierten auch beim Fachtag „Stuhr macht Prävention“ gestern im Rathaus Stuhr über aktuelle Entwicklungen im Bereich des Extremismus. Dabei ging es auch um die Gefährdung durch Islamismus und Salafismus. „Rechtsextreme Strukturen, wie wir sie noch bis vor einigen Jahren kannten, sehen wir kaum noch“, sagte Rechtsextremismus-Experte Sven Schönfelder. So spielten neonazistische Kameradschaften und Parteien wie die NPD in Niedersachsen so gut wie keine Rolle mehr. Die Ansprache junger Leute und das Setzen von Themen geschehe vorwiegend über die sozialen Medien. Im Landkreis Diepholz gebe es keine organisierten Strukturen der Identitären, berichtete Schönfelder weiter. 50 Personen seien niedersachsenweit dieser Szene zuzurechnen.

Auf die Alarmsignale achten

Nach jahrelangem Anstieg habe sich die Zahl der Salafisten in Niedersachsen zuletzt bei 880 eingependelt, berichtete Schönfelders Kollegin Verena Voigt. Für eine Praktikerin wie die Schulsozialpädagogin Stefanie von Bargen von der KGS Brinkum besonders interessant war die Frage, welche Anzeichen auf eine Radikalisierung bei Jugendlichen hindeuten. „Es gibt nicht die eine Radikalisierungsbiografie“, erklärte Voigt. Alarmsignale seien etwa, wenn ein Jugendlicher sich immer mehr aus seinem gewohnten Umfeld zurückzieht und plötzlich eine andere Meinung vertritt. Wegen Beratungs- und Hilfsangeboten könne man sich an den Verfassungsschutz wenden.