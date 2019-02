Hund bringt E-Biker-Fahrer in Stuhr zu Fall MEC öffnen

Der E-Bike-Fahrer wurde laut Bericht der Polizei durch einen Sturz schwer verletzt. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Ein die Fahrbahn kreuzender, freilaufenden Hund hat am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Straße Am Röwekamp in Stuhr-Brinkum einen 53-jähriger E-Bike-Fahrer aus Syke zu Fall gebracht.