Feuerwehr rückt in Ochtumpark in Stuhr aus

Die Freiwillige Feuerwehr ist zu einem Brandeinsatz in den Ochtumpark in Brinkum ausgerückt. Foto: Feuerwehr

Stuhr. Ein Missgeschick in einer Personalküche hat am Mittwoch, 27. Februar, für einen Feuerwehreinsatz im Ochtumpark in Stuhr-Brinkum gesorgt.